شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يحذف كل صوره على إنستجرام ويحتفظ بواحدة فقط لـ"الشناوى"دون إعلان أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجئ مغني الراب أحمد حلمى الشهير بـ"ويجز" جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصى بموقع انستجرام، بحذف جميع صوره بدون التعليق أو إبداء أى أسباب على هذه الخطوة، لكنه احتفظ بصورة واحدة فقط لحارس مرمى النادي الأهلى ومنتخب مصر محمد الشناوى، والتي علق عليها: “سنة ورا سنة أول مركز".



ويجز

وفى المقابل، لم يتخذ "ويجز" نفس الخطوة بشأن الفيديوهات والصور والتدوينات المتنوعة على صفحته بموقع يوتيوب أو حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



الشناوى

من ناحية أخرى، كان "ويجز" قد كشف عن أخر فيلم شاهده خلال الفقرة التي خصصها للرد على أسئلة متابعية عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، وقال ويجز، إن أخر فيلم شاهده كان "السلم والثعبان"، وأشار إلى أحمد حلمى أحد أبطال الفيلم.

وحرص حلمى، على الرد بشكل مختلف عبر الاستوري الذى أضافه ويجز على حسابه الشخصى، والتي جاءت عبارة عن كلمات أغنيته الشهيرة "دورك جاى"، ليكشف حلمى أنه من جماهير مطرب الراب ويجز.

وكان النجم أحمد حلمى، قد شارك متابعيه قبل أيام عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" بصور جديدة له، وهو يشرب القهوة، حيث مازح متابعيه فور نشر الصورة، وكتب: "صباح الفل، اتفضلوا القهوة"، وما إن نشر الصور حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن كتبوا: "برنس السينما، فى انتظار أعمالك، بالإضافة إلى غيرها من التعليقات".