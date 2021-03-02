شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري يعود للسينما المصرية في "ريتسا" بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الحياة إلى فيلم "ريتسا" من جديد بعدما شهدت الأسابيع الماضية توقف التحضيرات بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، وبنفس الوقت انشغال الشركة المنتجة بالتخضير لفيلم "فارس" بطولة النجم أحمد زاهر والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى.

واكتملت قائمة أبطال الفيلم أخيرًا بانضمام الفنان المصرى العالمى أمير المصرى إلى أسرة العمل، ليعود بذلك أمير المصرى إلى السينما المصرية بعد غياب 10 سنوات وتحديداً منذ مشاركته في فيلم "الثلاثة يشتغلونها" مع ياسمين عبد العزيز عام 2009، الذى كان تجربته الثانية فى السينما المصرية بعد فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع النجم محمد هنيدى

فيلم ريتسا تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، وعائشة بن أحمد، ومي الغيطي، ومريم الخشت، نور ايهاب، ومن المقرر تصويره فى الإسكندرية وأكثر من مدينة ساحلية أخرى نظراً لطبيعة الأحداث التي تعتمد على 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

وشارك أمير المصرى العام الماضى في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بفيلمه البريطاني "التيه - limbo" وفاز بثلاثة جوائز في منافسات المسابقة الدولية للمهرجان، حيث حصد جائزة أفضل فيلم، وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى، كما فاز بجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسى".