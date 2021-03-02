إعادة عرض مسلسل "ريح المدام" يومياً على MBC مصر2 في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يبدأ عرض مسلسل ريح المدام من جديد غدا الجمعة الأربعاء على شاشة MBC مصر2، في تمام الحادية عشر مساءً.

وتنطلق الأحداث اليومية بعد أن يقع بطل المُسلسل أحمد فهمي "سلطان" في عواقف أعمالة عندما تكتشف زوجته مي عمر "داليا" خيانته المُستمرة لها فتُقرر بالإتفاق مع صديقه المُقرب أكرم حسني "بهجت" الإنتقام منه بصورة غير تقليدية حيث تتقمص يومياً شخصية جديدة، ويخوض زوجها مُغامرة صعبة في محاول الفوز بقلبها والزواج منها مما يُعرضة للكثير من المشاكل والأزمات في إطار من الكوميديا الراقية والمميزة.

يجمع مسلسل "ريح المدام" نخبة من النجوم منهم أحمد فهمي، ومي عمر، ورجاء الجداوي، وأكرم حسني، وإسلام إبراهيم، وآخرين.. المسلسل تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف، وإخراج ماندو العدل.