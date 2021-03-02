عاشق للنساء وغارق في الملذات.. كيف تناول الفن قصة الخديوي إسماعيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الموافق 2 مارس، الذكرى الـ126 لرحيل الخديوي إسماعيل، نجل إبراهيم باشا، وحفيد ''محمد علي باشا'' مؤسس مصر الحديثة.

وجلس الخديوي إسماعيل على العرش 16 عامًا، ونقل مصر نقلة حضارية كبيرة، ورث عن جده حب التشييد و البناء، و كان أول من حمل لقب ''الخديوي''، لكن سنوات حكمه تسببت في إثقال ''المحروسة'' بالديون، وانتهى به الحال ''معزولا منفيا'' على متن ''يخت المحروسة''، ليموت وحيدا في قصره بـ"إسطنبول".

ولأن الفن جزء لا يتجزأ من المجتمع فقد تناول قصة حياة الخديوي إسماعيل تلك الشخصية الثرية في العديد من الأعمال، وجسد شخصيته عدد من الفنانين في 4 أعمال تقريبًا نستعرض أبرزها في السطور التالية:

حسين رياض

كان أول ظهور لشخصية الخديوي إسماعيل في السينما بفيلم "ألمظ وعبده الحامولي"، وجسد شخصيته الفنان الكبير الراحل حسين رياض، وأظهر الفيلم شخصية الخديوي بالتركيز على الجوانب السلبية فقط في حياته دون التطرق لإنجازاته الكبيرة.

محمد وفيق

أما في مسلسل "بوابة الحلواني"، فجسد الفنان الراحل محمد وفيق شخصية الخديوي، وبرع في تقديمها بأداء سلس وممتع، وأنصفته أحداث المسلسل فأظهرت ما صنعه من نهضة بمصر في نواحيها المختلفة سياسيا واقتصاديا وثقافيا.



أحمد وفيق

عمل آخر ظهرت خلاله شخصية الخديوي إسماعيل، من خلال مسلسل "علي مبارك"،

قدم أيضا الفنان أحمد وفيق شخصية الخديوي اسماعيل علي الشاشة من خلال مسلسل "علي مبارك"، وركز المسلسل على مبارك وإنجازاته ولكنه لم يشوه أيضًا صورة "الخديوي".

قصي خولي

آخر ظهور لشخصية الخديوي كان من خلال مسلسل "سرايا عابدين"، وجسد شخصيته الفنان قصي خولي، وتعرض المسلسل لانتقادات لاذعة بعد تشويه صورة الخديوي وتقديمه كخضية لا تهتم سوى بالنساء، وهو الأمر الذي دفع الملك أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق الوحيد وحفيد الخديوي إسماعيل بإصدار بيانا غاضبًا أكد أن مسلسل ''سرايا عابدين'' يروج لمعلومات عارية تماما من الصحة، ويُظهر الخديوي إسماعيل على أنه رجل فاسد، موضحا أن وضع جملة ''دراما مستوحاة من قصة حقيقية'' أمر غير كافي لينفي عن صُناع المسلسل تهمة تزييف التاريخ، مطالبا بإيقاف عرض المسلسل حتى لا تترسخ مشاهده في أذهان الأجيال الحالية التي قد تنخدع بما تراه وتعتبره حقائق دامغة لا تقبل الشك.