فن ومشاهير

سمية الخشاب جريئة في أحدث ظهور لها.. ونادية الجندي تعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين جديدتين لها، ظهرت من خلالهما بإطلالة جريئة.

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي "سمية"، من بينهم النجمة نادية الجندي التي علقت: "يا حبيبتي يا قمر، ما شاء الله إيه الجمال ده، الصور تحفة برافو عليكي والله، عاملة شغل جميل وتواجد ونشاط برافو حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، وهي من بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم
سمية الخشابسمية الخشاب

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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