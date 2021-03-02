لأول مرة.. جورجينا تكشف عن تفاصيل حياة كريستيانو رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشفت “جورجينا رودريغيز”، صديقة نجم الكرة البرتغالي، “كريستيانو رونالدو” عن جوانب مثيرة في شخصية مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، متناولةً في حديث صحفيٍ لها، مجموعة من الأسرار المثيرة وطريقة حياة الدون داخل المنزل.

وبينت “رودريغنز” أن “رونالدو يحب المساهمة في المطبخ وإعداد الطعام، بالإضافة إلى تأكيدها على مساعدته لها في الكثير من أعمال المنزل وأمور أخرى متعلقة بحياتهما، لافتةً إلى أنها تتولى الجانب الأكبر من أمور المنزل والحياة الخاصة وحياة العائلة بهدف تأمين كل سبل الراحة للاعب الدولي بما يمكنه من الحفاظ على مستواه الرياضي.

يشار إلى أن علاقة الدون وصديقته ذات الأصول الإسبانية، تعود إلى صيف العام 2016، حيث تعرف عليها “رونالدو” صدفةً أثناء قيامه بجولة تنكرية في العاصمة الإسبانية، مدريد، أثناء لعبه بقميص نادي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد.

في ذات السياق، أكدت جورجينا، التي كانت تعمل كبائعة في أحد متاجر بيع الملابس في العاصمة الإسبانية أن حياتها تغيرت من النقيض إلى النقيض بعد علاقتها مع “رونالدو”، مضيفةً: “أقول له اعتن بنفسك وكرس نفسك لتكون الأفضل في ما تفعله، إنه يعلمني ويحفزني، وقبل أي شيء هو مصدر إلهامي”.

كما أشارت “رودريغنز” إلى أن صديقها بعد التدريب طوال الصباح، يستحق أن يجد طبقًا جيدًا من الطعام الساخن المحضر بحب على الطاولة، لافتة إلى أنها تقوم بطهي الطعام بنفسها على الرغم من وجود طاهٍ لدى العائلة.

إلى جانب ذلك، وصفت “رودريغنز” رونالدو بأنه أب رائع وأفضل زوج يمكن أن تحلم به، في إشارة إلى اقتراب خطوة الزواج الرسمي، التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن “جورجينا” تتولى رعاية طفلتها من “رونالدو” ألانا مارتينا، بالإضافة إلى أطفاله الثلاثة من أم مجهولة، الكبير “جونيور” والتوأم “ماتيو وإيفا ماريا”.