إيناس عزالدين في خطر.. تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية إيناس عزالدين خلال الساعات الماضية جراء إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام وخضوعها للعزل المنزلي.

وفي حديثها لموقع "الوطن" المصري، قالت إيناس عز الدين، إنها مصابة بـ"موجة شرسة من فيروس كورونا"، مشيرة إلى أنه "تم تشخيص حالتها من قبل الفريق الطبي المعالج لها، بأنها مصابة بالفيروس من الدرجة الرابعة".



وعن علاجها من فيروس كورونا، لفتت الفنانة المصرية إلى حصولها على جرعات كورتيزون وحقن لسيولة الدم، لافتة إلى تواجد فريق طبي من التمريض معها داخل العزل المنزلي، لمتابعة حالتها الصحية على مدار الساعة، لا سيما مراقبة درجة حرارة جسمها وكذلك نسبة الأكسجين لديها.



