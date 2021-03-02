شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أعز الولد" على منصات إلكترونية بعد تعذر طرحه بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لفيلم "أعز الولد" للنجمات الثلاث دلال عبد العزيز وميرفت أمين وشيرين، عرضه حصريًا على إحدى المنصات الإلكترونية خلال شهر مارس الجاى، بعد تعذر طرحه فى دور العرض السينمائية طوال العامين الماضيين، وتحديدًا منذ انتهاء تصويره عام 2019.

فيلم "أعز الولد" بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة وسامى مغاورى وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم رجاء الجداوى، منى زكى، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة، المخرج عمرو سلامة، والعمل من إخراج سارة نوح.

وتدور أحداث فيلم "أعز الولد"، حول عصابة مجهولة الهوية يترأسها الفنان سامي مغاوري، ضمن أحداث العمل، والتي قامت بخطف أحفاد بطلات العمل الثلاثة، وتحفظوا بهم داخل المصنع بغرض طلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن، الذين يتعلقون بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أفلام ميرفت أمين هو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذى عرض عام 2017، وشارك فى بطولته يسرا اللوزى، بيومى فؤاد، محمد مهران، نور قدرى، طارق الإبيارى، إيمان السيد، ياسر الطوبجى، زكى فطين عبد الوهاب، مروة الأزلى، أيمن منصور، ورشا الخطيب، وعدد آخر من النجوم والوجوه الجديدة، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة رانيا يوسف، وإخراج رومانى سعد.