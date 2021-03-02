شكرا لقرائتكم خبر عن تامر الكاشف يشارك فى مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان تامر الكاشف في مسلسل "الاختيار 2" للمخرج بيتر ميمي في أحد الأدوار الرئيسية بالعمل ويواصل حاليًا تصوير مشاهده في عدة مواقع خارجية وداخلية.

تامر الكاشف خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ويشارك حاليًا في بطولة مسرحية "المتفائل" أمام سامح حسين وشارك من قبل في مسرحيات "اضحك لما تموت" و"رجالة وستات" وفي التليفزيون قدم "أمر واقع" و"صديق العمر" و"من الجاني" و"طرف ثالث".

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

الجزء الأول من "الاختيار" عرض فى شهر رمضان الماضى، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابى قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا ، وابطال الجزء الأول هم : أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.