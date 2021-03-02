شكرا لقرائتكم خبر عن "كنت ميتة وعرفت من اليوتيوب".. ماذا قالت الفنانة حورية فرغلي عن شائعة وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حورية فرغلى، فى تصريحات تليفزيونية، يوم الأحد، إنها فقدت الثقة في نفسها كبنت بسبب مرضها وظلت عامين كاملين لاتنظر إلى تفسها في المرأة، وحاليا تنظر إلى المرأة عن بعد، مضيفة أنها بداخلها طاقة كبيرة للغاية تريد إخراجها للجمهور من خلال الأعمال الفنية.

الفنانة حورية فرغلي عن إجراء عملية فى أنفها

وتابعت الفنانة حورية فرغلى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، قبل أجرائها عملية جراحية فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن الطبيب اكتشف عدم وجود نقطة دم فى أنفها وتفاصيل العملية كانت مؤلمة جدا، مضيفة: الحالة جيدة دلوقتى، وأن الطبيب المصرى الخاص بها يتابع حالتها الصحية على مدار الساعة بجانب الطبيب الأمريكى

الفنانة حورية فرغلي عن شائعات وفاتها

وعن شائعات وفاتها، قالت الفنانة حورية فرغلى: شائعات وفاتى تزعجنى جدا، وعلمت عن شائعة توقف الأكسجين أثناء مشاهدة فيديو على اليوتيوب، مشيرة أنها دمرت فى السنوات الأربع الأخيرة بسبب الشائعات، قائلا: "كنت ميتة ولا أحد يسأل عنى"، ودخلت الفنانة حورية فرغلي، في نوبة بكاء على الهواء، قائلة: "مصر كلها معايا أنا مش لوحدي".