نبيلة عبيد تبكي على الهواء بسبب يوسف شعبان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن النجم الكبير الراحل يوسف شعبان شارك في غالبية الأفلام التي شهدت انطلاقتها.

أضافت "عبيد" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، يوم الاثنين": "كنت ببقى سعيدة لما يقولوا إن الدور ده ميعملهوش إلا يوسف شعبان، لأنه ممثل محترم وعظيم يقدر زملائه والعمل، وكان بيقف في البلاتوه زي التلميذ عشان ياخد التعليمات".

تابعت: "يوسف شعبان كان بيحط وجهه في الأرض حتى آخر لحظة، وكنت سعيدة بآخر عمل مع بعض وهو فيلم (كشف المستور)، وقبلها (قضية سميحة بدران) و(حارة برجوان) و(اغتيال مدرسة)، كان أكتر ممثل كنت ببقى سعيدة لما يترشح معايا في فيلم".

استكملت باكية: "في بدايتي، عملت معه بسوريا ولبنان وغيرهما، كان فنانا عظيم، كان صديق وأخ وسر ليّا لو عاوزة أخد رأيه في حاجة، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا".

وعن آخر مرة تحدثا فيها سويا، قالت: "كنت بصور المسلسل في لبنان، وكان هو وابنته في برنامج بالكويت، والبنت كلمتني عشان أدخل في مكالمة، لكني كنت في بلاتوه، ومحصلش نصيب".

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عالمنا يوم الأحد 28 فبراير الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.