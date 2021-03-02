شكرا لقرائتكم حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام.. شقيقه يكشف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد انتشار أخبار عن تعرضه لوعكة صحية في الساعات القليلة الماضية، كشف المنتج عصام إمام، شقيق الممثل المصري عادل إمام، الحالة الصحية للأخير.

ونفى في تصريحات لوسائل إعلام محلية الاثنين "ما تردد عن تعرض عادل إمام لوعكة صحية، وصعوبة في التنفس، نتيجة التدخين لسنوات طويلة"، مؤكداً أن "هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة".

أخبار "مغلوطة"

كما أعرب عن استيائه الشديد من تداول هذه الأخبار التي وصفها بـ"المغلوطة".

إلى ذلك أكد أن "عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقاً كما يردد البعض"، مضيفاً: "الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حالياً".

عادل إمام

وناشد الجمهور بعدم تداول الشائعات التي تدور حول الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراعاة شعور أسرته.

يذكر أن بعض المواقع الإخبارية كانت تحدثت خلال الساعات الماضية عن تدهور صحة عادل إمام، لافتة إلى أنه يواجه صعوبة في التنفس، ويلجأ أحياناً للتنفس الاصطناعي.