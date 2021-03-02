شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الطوخى مديرة مدرسة فى مسلسل "ولاد ناس" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة صفاء الطوخى فى بطولة مسلسل "ولاد ناس" تأليف وإخراج هانى كمال، الذى انطلق تصويره قبل أسبوعين لعرضه فى شهر رمضان المقبل، والذي ينتمى للبطولة الجماعية، حيث تجسد الطوخى فيه دور مديرة مدرسة خلال الأحداث التى تدور فى إطار درامى واجتماعى ويناقش قضايا الأسرة المصرية فى المجتمع.

ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

ويمثل العمل عودة قوية للأعمال الدرامية الاجتماعية فى أجواء من الإثارة والترقب ويلقى الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

وتشارك صفاء الطوخى أيضًا فى بطولة مسلسل "خلى بالك من زيزى" مع أمينة خليل وتجسد دور والدتها، والعمل تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويشارك ومحمد ممدوح، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، سلوى محمد علي، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين.