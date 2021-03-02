شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا المسعود تبدأ تصوير "زى البيت الوقف" وتشارك فى "الحرير المخملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة التونسية يسرا المسعودى لأسرة مسلسل "زى البيت الوقف" بطولة زينة وأحمد السعدنى وصابرين وإخراج عصام عبد الحميد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد خلال العمل شخصية "بسنت" التي تعمل في مستشفى وتضفى أجواء من البهجة خاصة وان لديها علاقة جيدة مع الأطباء الذين يعملون في المستشفى.

كما تستعد يسرا المسعود لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل "الحرير المخملى" من 60 حلقة، والمأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الإسم للكاتبة أميمة عز الدين، وإشراف علي الكتابه أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق وشادي أسعد وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن، وتظهر فيه بشخصية "حنان" وهى بنت في الجامعة هادئة في تصرفاتها ولكنها تمر بالعديد من التفلبات والمعاناة لتتحول شخصيتها وتدخل في صراعات نفسية.



يسرا المسعودى

مسلسل "الحرير المخملى" بطولة مصطفي فهمي، داليا مصطفي، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، اسلام جمال، محمد الصاوي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب وهم هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، محمد الحناوي، أحمد جمال سعيد، كريم الحسيني، أحمد عثمان، بسمة ماهر، مروه عيد، رضوي جوده، هاله مرزوق، كريم محجوب، محمد يونس، شيرين القاضي، كيرا الصباح، يسرا مسعودي، وليد أبو المجد، هاني سراج، أكمل المعداوى.

وتظهر يسرا المسعودى أيضاً في دراما رمضان المقبل أيضاً من خلال مسلسل "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وبطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، خالد كمال، معتز هشام، حسنى شتا، كريم سرور، سامح السيد، وظهور خاص للفنان أحمد رزق، وتجسد دور "حلمية" زوجة طارق لطفي وهى شخصية معقدة نفسيًا وتمر بالعديد من الصراعات علي مدار الحلقات.