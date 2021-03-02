شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "آل هارون" يستعدون لاستئناف التصوير وسط إجراءات احترازية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتج حسني محمود وشركته، مومنت برودكشن للإنتاج الفني والتوزيع، للاستئناف التصوير، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا.

وفيلم آل هارون أحد أبرز الأعمال التي فرضت نفسها على الساحة واصبحت ضمن اشهر الافلام التي يحرى تخضريها حاليا، على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها.

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ينتمى إلى نوعية الاكشن والاثارة؛ حيث تدخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة، فيما يشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم منذر رياحنة، احمد وفيق، عبير صبري، ايهاب فهمي، محمد عز، احمد عبد الله محمود، هاجر الشرنوبي، حمدي هيكل، يارا نور الدين، مريم البحراوي، ويضم العمل أيضا مجموعة من ضيوف الشرف، سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.