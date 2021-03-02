بعد إعلانه طرح "أنا البطل".. أبو أصالة يتهم محمد رمضان بسرقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد رمضان، استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا البطل"، يوم الأربعاء 3 مارس المقبل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وفتح هذا الإعلان أبواب الهجوم عليه من مغني المهرجانات يوسف عبد القادر المعروف بـ"أبو أصالة".

"أبو أصالة" في مقاطع فيديو عبر قناته بـ"يوتيوب" وحسابه بـ"فيسبوك"؛ اتهم الفنان محمد رمضان بسرقة مهرجان "البطل" الذي قدّمه منذ 3 سنوات، وكتب كلماته كالوشا الفنار، ووزعها موسيقيا إسلام ساسو، وهو نفس الموزع الذي تعاون مع الفنان محمد رمضان في الأغنية التي أعلن عن طرحها الأربعاء المقبل.

ونشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، وهو يقدم الأغنية، وكتب: "ميعادنا إن شاء الله ٣ مارس على قناتي الرسمية على يوتيوب، أغنية رمضان.. ثقة في الله نجاح".

وجاءت كلمات الأغنية التي شارك رمضان متابعيه مقطعا منها: "مفيش مقارنة بينا علشان تيجي تكلمني، يا ويلك ياللي هتفكر تيجي تزاولني، هتحصل اللي قبلك مين فيهم كان حملي، أنا البطل اللى نفسك تقلده".

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن مؤخرا عن استعداده لطرح كليب أغنية "فيرساتشي"، التي غناها من 3 سنوات، وهي من كلمات فرغلي بلاكس، وتوزيع الديزل.

ومن جانب آخر؛ يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" والذي يشارك في بطولته، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.