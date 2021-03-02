دلال عبد العزيز تكشف تفاصيل آخر 3 ساعات قضتها مع يوسف شعبان قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، تفاصيل الأيام الأخيرة في مشوار النجم الكبير الراحل يوسف شعبان الفني، حيث شاركته تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، في بيروت، مشيرة إلى أنها اقتربت منه بشكل خاص في نحو 10 أيام.

وأوضحت دلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن يوسف شعبان كان يشعر بأنه سيفارق الحياة، حيث أنه قبل عودته للقاهرة من لبنان تحدث معها حديثا خاصا استمر نحو 3 ساعات كاملة، شعرت من خلاله بذلك.

وأضافت أنها اكتشفت من خلال حديثهما كم الخير الذي يحمله للجميع، بالإضافة إلى أنه استرجع الكثير من الأعمال الفنية الخاصة به ومنها فيلمي "معبودة الجماهير" و"ميرامار"، متابعة: "اكتشفت أن دمه خفيف جدا، وقالي دلال تفتكري هرجع اشتغل هنا تاني؟ قلتله طبعا إن شاء الله يا أستاذ ترجع وتكمل، وزعلت جدا وتاني يوم رجع مصر وسابنا في لبنان".

وأوضحت أنها حينما أخبرت المخرج أحمد خالد موسى عما قاله لها الفنان يوسف شعبان، أخبرها أنه يريد الاستفادة منه للغاية في مسلسل "ملوك الجدعنة"، مشيرة إلى أنه كان يركز في التصوير بشكل كبير، متابعة: "دوره كان مهم جدا".

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عالمنا يوم الأحد 28 فبراير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.