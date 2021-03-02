محمد الفلاح - محمد عادل إمام يكشف حالة والده الصحية

الثلاثاء 2 مارس 2021

قال الفنان المصري محمد عادل إمام، إن الحالة الصحية لوالده الفنان القدير عادل إمام جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن ما ينشر عن تدهور حالته.



وأضاف محمد إمام في تصريحات محلية، إن والده متواجدا في منزله ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميًا، وأن كل ما أشيع عارٍ تمامًا من الصحة.

وانتشرت أخبار تشير إلى تدهور الحالة الصحية للنجم الكبير عادل إمام، وأنه يعانى من تعب شديد في صدره، وهو ما نفاه ابنه محمد إمام، مؤكداً أن تلك الشائعات سلبية فقط.

يشار إلى أن الفنان الكبير عادل إمام عرض له مؤخراً مسرحية "بودى جارد" عبر منصة "شاهد.نت" والتي شارك في بطولتها عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة بين 1999 و2010.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم".