شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مليون دولار أمريكي من نصيب Tom and Jerry بدور العرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الـLive Action الجديد Tom and Jerry، إيرادات وصلت إلى 38 مليونا و810 آلاف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 26 فبراير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 13 مليونا و710 آلاف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و25 مليونا و100 ألف دولار أمريكى حول العالم.

فيلم Tom and Jerry من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة.

ويتم تحريك الشخصيات بالعمل الجديد به بأساليب مشابهة للعرض التلفزيوني الأصلى، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

وتلعب به الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزالة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتين توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفقا لموقع "فرايتي".

وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

يذكر بأن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيرى"، الأمريكى جين ديتش، قد توفى في خلال العام الماضى 2020، فى العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عاما.