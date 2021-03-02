شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد محمود بشخصيته دكتور جامعة في مسلسل "نجيب زاهى زركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد محمود، فى بطولة مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم يحيى الفخرانى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يجسد فى أحداث العمل شخصية دكتور جامعى، وينشر ”الخليج 365” صورة من كواليس التحضير للشخصية التى يجسدها الفنان الكوميدى قبل بدء تصوير أحد المشاهد.



محمد محمود فى كواليس نجيب زاهى زركش

مسلسل "نجيب زاهى زركش" يشارك فى بطولته أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر التى تظهر كضيفة شرف على أحداث العمل، وهو من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" على فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحاً كبيراً، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكانت أخر أعمال الفنان محمد محمود فى مسلسل "اسعاف يونس"، للفنان محمد أنور وشارك فيه مجموعة من النجوم الشباب وهم سارة سلامة، منة عرفة، محمد على رزق احمد محارب واخرون والعمل من إخراج معتز التونى، وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.