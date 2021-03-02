شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده من خلال ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الكبيرة لبلبة بعيد ميلاد النجم أحمد السقا، والذى حل أمس الاثنين أول مارس، وقالت لبلبة لـ"الخليج 365"، إن النجم أحمد السقا واحد من أحب الفنانين على قلبها وتعتبره شقيقها الأصغر، موضحة أنها ليس لديها أى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كى تهنئه من خلالها، وفى نفس الوقت ليس معها رقم هاتفه.

وحرصت الفنانة الكبيرة لبلبة على توجيه رسالة لـ النجم أحمد السقا من خلال" الخليج 365"، جاء فيها الآتى :"كل سنة وأنت طيب وبخير وربنا يخليك للجمهور اللى بيحبك، وللملايين من عشاق فنك، ويسعد أيامك وتكون أيامك كلها حلوة".

يذكر أن النجم أحمد السقا يواصل هذه الأيام تصوير أحداث مسلسله الرمضانى "نسل الأغراب"، بمشاركة النجم أمير كرارة، وعدد آخر كبير من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامى.