شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو ساخر يجمع بين أحمد حلمي وويجز والفنان يرد بكلمات أغنية "دورك جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان أحمد حلمى، على مطرب الراب ويجز في ستوري عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، بعد أن وجّه الأول له مينشن يكشف من خلاله عن آخر الأفلام التي شاهدها له، وهو فيلم "السلم والثعبان" الذى طرح عام 2001 في دور العرض السينمائي.

وحرص حلمى على الرد بشكل مختلف على الاستوري الذى أضافه ويجز عبر حسابه الشخصى، والتي جاءت عبارة عن كلمات أغنيته الشهيرة "دورك جاى" على الاستوري، ليكشف حلمى أنه من جماهير مطرب الراب ويجز.



ستوري ويجز عبر حسابه

وكان النجم أحمد حلمى شارك متابعيه قبل أيام عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" بصور جديدة له، وهو يشرب القهوة، حيث مازح متابعيه فور نشر الصورة، وكتب: "صباح الفل، اتفضلوا القهوة"، وما إن نشر الصور حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن كتبوا: "برنس السينما، فى انتظار أعمالك، بالإضافة إلى غيرها من التعليقات".



حلمى يرد على ويجز