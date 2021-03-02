شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله مشرف: "أنا مبفكرش بقدم الدور وامشى اللى بيفكر هو الزعيم و صبحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان عبد الله مشرف، عن ذكرياته مع النجم الراحل أحمد زكى، وأول فيلم جمعه بالنجم محمد صبحى.

وقال عبد الله مشرف، خلال لقائه فى برنامج " صحابة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc،: " فى كواليس تصوير فيلم الهروب مع أحمد زكى أول ما أقول اسمه منتصر الشخصية اللى قدمها فى الفيلم يعقد يضحك".

وتابع:" مبحبش المسرح لأن كنت اسمع فنان حد قريبة مات فى نفس يوم عرض المسرحية ومثل قدام الناس أنا مقدرش احساسى كده لان كان لازم المسرح يفتح يوميا للعروض، ومحمد صبحى دائما يقولى المسرح بيحبك وأنت بتكره ويوم ما والدتى اتوفت كان يوم ثلاثاء إجازة المسرح ومحمد صبحى قالى أمك بتحبك".

وعن أول فيلم له مع محمد صبحى، قائلا:" أول حاجه اشتغلتها مع محمد صبحى فيلم رجل بسبع أرواح، وقالى هبتدى مسرح وعاوزك معايا وبدأنا تخاريف، وكل الأدوار اللى عاملتها مع صبحى بحبها".

وأردف فى حديثه:" فى منتج جالى قالى عاوز اعمل منك بطل عبد الله يتحدى الإنترنت وقلتله بعد كده هنعمل ايه لو نجح قال نفكر، قلتله الأستاذ عادل إمام يفكر والأستاذ محمد صبحى يفكر دول يفكروا لكن أنا مفكرش أنا اقدم الدور وامشى ودلوقتى قاعد فى البيت عشان كورونا ".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويعرض على قناة dmc يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.