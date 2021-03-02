شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله مشرف: اسمى كان بيتكتب قبل فاروق الفيشاوى فى المسرحيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عبد الله مشرف، عن حبه للتمثيل منذ الصغر وتقليد الفنانين في المنزل لوالديه، وقال مشرف، خلال لقائه في برنامج "صحابة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: "دخلت الثانوية العامة أول سنة سقطت فيها تانى سنة أخويا نجح وأنا سقطت روحت مدرسة دواوين الثانوية وكان نفسى أنجح بس من غير مجموع، في 3 ثانوى جبت 50%، وكنت مبسوط أوى بس مفيش أي حاجة قابلت مجموعى، وفى يوم روحت مع صديقى افتتاح عمر الخيام، وكان فيه كل الفنانين فريد شوقى ورشدى أباظة واتصورت معاهم ومعايا الصور لحد دلوقتى".

وأضاف: "وبعد الافتتاح شفت المعهد العالى للفنون المسرحية وقدمت فيه، واللجنة كان فيها سعد أردش وحمدى غيث وكمال ياسين، وقدمت مشهدا في هاملت ونجحت، تانى دفعة كان فيها نور الشريف، وكان اسمه جابر، وبدّل اسمه حبا في عمر الشريف، وكان اسمى بيتكتب قبل فاروق الفيشاوى في المسرحيات على مسرح الطليعة، وكان أول فيلم ليا فيلم الكيف وبعد كده توالت الأفلام".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويعرض على قناة dmc يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.