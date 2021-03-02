دلال عبد العزيز تجيب.. هل أصيب يوسف شعبان بالزهايمر قبل وفاته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان الكبير يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا، يوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن القدر أراد لها التعرف على القدير يوسف شعبان عن قرب في أيامه الأخيرة نظرا لمشاركتهما معا في مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، وقضت إلى جواره وزوجته الكويتية إيمان خالد الشريعان، نحو 10 أيام كاملة على هامش تصوير العمل في بيروت.

وحول حقيقة إصابة يوسف شعبان بالزهايمر في أواخر أيامه، قالت "دلال": "لا الكلام ده غلط تماما وحرام يتقال، ده كان مركز جدا في دوره وكان هو اللي بيعدل الجمل لينا، كنا بنغلط وهو مبيغلطش والله".

تابعت: "يوسف شعبان كان له حضور وجمال خاص وسط لوكيشن العمل، وكان سعيد جدا أنه شغال وعنده طاقة، فنان كبير وعظيم، الله يرحمه.. الكورونا خاينة جدا ولازم كلنا ناخد بالنا من نفسنا".

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عالمنا يوم الأحد 28 فبراير الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.