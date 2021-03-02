سيلفي ابنة محمد رمضان وستيفاني صليبا جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنين محمد رمضان

نشرت حنين ابنة الفنان محمد رمضان، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، على طريقة السيلفي.

جنا عمرو دياب

شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب متابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها وهي تتناول الطعام.

جيلان علاء

حرصت الفنانة جيلان علاء على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بدون مكياج.

درة وزوجها

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام" رفقة زوجها وظهرا الثنائي بإطلالة رومانسية.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها رفقة كلبها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي وجدان

شاركت الفنانة إنجي وجدان جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة عفوية رفقة ابنها.

بسمة وهبة

نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جمهورها.

أحمد المالكي

نشر الفنان أحمد المالكي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، رفقة زوجته وظهرا خلالها بإطلالة رومانسية.

أحمد مجدي

الفنان أحمد مجدي شارك جمهوره صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها على دراجته البخارية.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.