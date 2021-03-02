طرح البوستر الرسمي لمسلسل "النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح المنتج تامر مرسي، البوستر الرسمي لمسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر مرسي، البوستر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "النمر.. محمد إمام.. رمضان 2021".

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وإيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة في العمل، من إنتاج سينرجي.

آخر أعمال محمد إمام مسلسل "هوجان" في رمضان 2019، وشارك في بطولته رياض الخولي، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز وغيرهم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.