بارتوميو سيقضي الليلة في السجن … إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية اليوم الإثنين إن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، سيقضي الليلة في السجن.

وألقت الشرطة القبض على بارتوميو وأوسكار غراو الرئيس التنفيذي السابق للنادي، ورومان غوميز بونتي المدير القانوني السابق صباح الإثنين، وتم تفتيش المكتب الرئيسي لبرشلونة.

وأوضحت ”سبورت“ أن الشرطة أفرجت عن موظفي النادي السابقين غوميز بونتي وغراو، في حين سيمثل بارتوميو في المحكمة.

وقالت الشرطة في بيان: ”قام قسم التحقيقات الجنائية بتنفيذ إجراءات من خلال التحقيق في جرائم مزعومة تتعلق بالممتلكات والنظام الاجتماعي والاقتصادي“.

وأضاف البيان: ”أسفرت الإجراءات عن 4 اعتقالات ومداهمة 5 أماكن، بما فيها كامب نو، بحثَا عن مواد مفيدة للتحقيق“.

وتابع: ”نود تسليط الضوء على موقف وتعاون برشلونة قبل وأثناء التحقيقات التي استمرت نحو عام، التحقيق مازال مستمرا“.

وتعاقد بارتوميو خلال رئاسة برشلونة مع شركة تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للطعن في منافسيه، مقابل مليون يورو، وتردد أن الشركة كانت تعمل بأكثر من 100 حساب وهمي، وباتت القضية تعرف إعلاميا باسم ”بارسا غيت“.

واضطر بارتوميو لتقديم استقالته من رئاسة النادي مع مجلس إدارته، حيث يتولى كارليس توسكيتش رئاسة البلوغرنا.

وكان من المقرر أن تقام انتخابات برشلونة في يناير الماضي قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم 7 مارس الحالي.

ويترشح خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريشيا على رئاسة برشلونة.