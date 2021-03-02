براءة دنيا بطمة وشقيقتها من حساب حمزة مون بيبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قال محامي الفنانة المغربية دنيا بطمه، عبد اللطيف بوعشرين، أن موكلته وشقيقتها ابتسام بطمه قد تمت تبرئتهما في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف من حساب “حمزة مون بيبي”، وأنهما تتابعان بسبب شكايات وضعت ضدهما.
وأضاف بوعشرين في مؤتمر صحافي عقد بحضور الفنانة دنيا بطمة وزوجها محمد الترك أن “الأحكام في قضية بطمة وشقيقتها سربت، وأنه تقدم بشكاية في الموضوع للتأكد من هذه النقطة ومعاقبة المتورطين” .
وحول أسباب رفع محكمة الاستئناف عقوبة دنيا بطمة من 8 أشهر إلى 12 شهراً حبساً نافذاً. واستناداً على وثائق رسمية، سرد بوعشرين 4 أسباب كانت وراء رفع محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية في حق بطمة.
وقال إن السبب الأول هو أن “المحكمة اعتمدت على شهادة المسمى جواد قنانة مع العلم أن لا وجود له في هذا الملف ولم يقدم أي شكاية”.
وأبرز النقيب بوعشرين أن السبب الثاني الذي استندت عليه محكمة الاستئناف لرفع مدة موكلته الحبسية، تواصلها مع الهاكر “أنس عجمي”، من أجل استرجاع حساب شقيقتهما إيمان وابنة شقيقتها بعدما تمت قرصنتهما.