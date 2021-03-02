براءة دنيا بطمة وشقيقتها من حساب حمزة مون بيبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قال محامي الفنانة المغربية دنيا بطمه، عبد اللطيف بوعشرين، أن موكلته وشقيقتها ابتسام بطمه قد تمت تبرئتهما في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف من حساب “حمزة مون بيبي”، وأنهما تتابعان بسبب شكايات وضعت ضدهما.

وأضاف بوعشرين في مؤتمر صحافي عقد بحضور الفنانة دنيا بطمة وزوجها محمد الترك أن “الأحكام في قضية بطمة وشقيقتها سربت، وأنه تقدم بشكاية في الموضوع للتأكد من هذه النقطة ومعاقبة المتورطين” .

وحول أسباب رفع محكمة الاستئناف عقوبة دنيا بطمة من 8 أشهر إلى 12 شهراً حبساً نافذاً. واستناداً على وثائق رسمية، سرد بوعشرين 4 أسباب كانت وراء رفع محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية في حق بطمة.

وقال إن السبب الأول هو أن “المحكمة اعتمدت على شهادة المسمى جواد قنانة مع العلم أن لا وجود له في هذا الملف ولم يقدم أي شكاية”.

وأبرز النقيب بوعشرين أن السبب الثاني الذي استندت عليه محكمة الاستئناف لرفع مدة موكلته الحبسية، تواصلها مع الهاكر “أنس عجمي”، من أجل استرجاع حساب شقيقتهما إيمان وابنة شقيقتها بعدما تمت قرصنتهما.