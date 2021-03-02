فضل شاكر يفيض إحساسًا بجديده.. “الحالة ما تسرش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عمل جديد يبصر النور للفنان فضل شاكر، بعد النجاح الذي حققته أغنية “وينك حبيبي” من توزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ وكلمات وألحان أيمن قميحة والتي أطلقها بمناسبة عيد الحب محققاً أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

جاء العمل الغنائي الجديد بعنوان “لسه الحالة ماتسُرش”، من كلمات حسام سعيد إسماعيل وألحان محمود أنور وتوزيع صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام اياد النقيب.

وتتحدث كلمات أغنية “لسه الحالة ماتسُرش” عن الحب والألم وصدق المشاعر، من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أنّ هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التي يطلقها وما تحمله فرحاً وحزناً، سيبقى نهراً يتدفَّق بأجمل الأعمال الغنائية، ومَظهراً من مظاهر الغناء الأصيل.

وتم إطلاق الأغنية عصر اليوم على القناة الرسمية لشاكر “يوتيوب” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي وكافة المتاجر الإلكترونية.