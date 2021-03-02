شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل: أقدم دورى بالكامل بدون مكياج فى مسلسل "ورا كل باب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة جيهان خليل، أنها تظهر خلال أحداث حكاية "كورونا" أولى حكايات مسلسل "ور كل باب" المقرر عرضه يوم السبت المقبل الموافق 6 مارس على قناة الحياة، بدون مكياج في كل مشاهدها بالحكاية التي تدور في 5 حلقات، مشيرة لـ"الخليج 365" أنها قرر الظهور بهذا الشكل بسبب طبيعة الدور والعمل بشكل كام، وحتى يكون هناك مصداقية أكبر على قدر المستطاع.

وأوضحت جيهان أنا ظهرت سابقًا في أكثر من عمل بدون ميك أب ولكن كان ذلك في مشهد أو مشهدين، وتحديدًا في مسلسل "الخانكة"، وكذلك "علامة استفهام" وأيضًا "طاقة نور" لاسيما وأن هذه المشاهد كانت تتطلب ذلك سواء كان في مشهد عزاء أو انهيار في البكاء أو داخل مستشفى، ولكن في حكاية "كورونا" لأول مرة تظهر في كل مشاهدها بدون وضع مكياج.



جيهان خليل فى كواليس حكاية كورونا من مسلسل ورا كل باب

حكاية "كورونا" تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وبطولة صابرين، جيهان خليل، محمد نجاتى، جمال عبد الناصر وسمر علام وعابد عنانى، وتجسد جيهان شخصية "مريم" التي تقابل صابرين ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار اجتماعى، حيث تدور الأحداث عن الحياة داخل احدى العائلات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويقدم في حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعرض كل حكاية على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثانية بعنوان "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وإخراج أحمد خالد أمين، والثالثة مع المخرجة إيمان الحداد.



جيهان خليل

وفى سياق آخر تنتظر جيهان خليل بدء تصوير فيلم "سكرين شوت" الذى تعاقدت مؤخراً على تقديم دور البطولة النسائية فيه، بمشاركة خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد صفوت وعدد آخر من الفنانين وإخراج هادى على وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى تشويقى.



جيهان خليل



الفنانة جيهان خليل



جيهان خليل بدون مكياج فى مسلسل ورا كل باب