شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا بصورة سيلفي: كل سنة وأنت صاحبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان شريف منير، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان أحمد السقا، الذى أتم عامه الـ 48 اليوم، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا سقا .. كل سنة وانت صاحبي".

ويحتفى جمهور النجم الكبير أحمد السقا اليوم الإثنين 1 مارس بعيد ميلاده، وخلال مشواره الفنى مر "السقا" بمحطات مهمة، كانت سببًا في صنع نجوميته فى عالم الفن، وتربعه على القمة على مدار سنوات طويلة، وما زال محافظًا عليها.

وترك السقا العديد من البصمات الفنية والذى بدأ حياته الفنية بالمشاركة فى عدد من الأعمال بأدوار صغيرة وقف فيها بجوار النجوم الكبار ليتعلم منهم العديد من الصفات التى تجعل منه نجما مثل مسرحية "خدلك قالب"، حيث تواجد فيها بدور كومبارس، ليستمر فى تقديم الأدوار الصغيرة بالمسرح حتى تم اكتشافه على يد الكاتب أسامة أنور عكاشة، ليقدمه للمخرج محمد فاضل، وأشركه فى مسلسل "النوة" عندما شاهده فى مسرحية "خدلك قالب"، حيث أعجب به وسجل اسمه في نوتة جلدية وقدمه للمخرج محمد فاضل.

وقدم السقا أدوارا صغيرة في عدة أعمال تم تقديمها للسينما مثل دوره بفيلم "ليلة ساخنة" مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، وكذلك أدوار ثانوية لكنها كانت متميزة مثل مشاركاته فى مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" مع النجم أحمد عبد العزيز، والنجمة شيرين سيف النصر، وآخر في مسلسل "نصف ربيع الآخر" مع النجم يحيى الفخرانى.

ويشار إلى أن النجم أحمد السقا متزوج من الإعلامية مها الصغير التى كانت صديقة شقيقته، وقال عليها فى أحد لقاءاته إنها كانت من الأشخاص المؤثرة في مشواره الفنى بجانب والده عليه رحمه الله ووالدته، وأنجب "السقا" ولدين وبنتا، ومن الألقاب التى حصل عليها خلال مشواره "فارس شباب السينما".