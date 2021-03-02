شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى: لم يزعجنى تأخر ظهورى فى حلقات مسلسل "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة داليا مصطفى، أن ظهورها المتأخر في حلقات مسلسل "يوم وليلة"، رغم كونها من أبطال الأعمال لم يقلقها خاصة لأن العمل والدور "حلو".

وتابعت : في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، قائلة: "مقلقتش لأني بهتم بالورق قبل الدور والورق نفسه حلو لدرجة أني لما تحدثت مع الفنان أحمد رزق عن هذه القصة قلي: عادي أنا في حلقة من الحلقات ظهرت فيها في مشهد واحد ومحستش بده.. عشان كده وأنا بقرأ الورق لم اشعر أني غير موجودة في أول خمسة حلقات".

ويعرض مسلسل "فى يوم وليلة" قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً، بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.