شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق عن مشاهد الأكشن فى مسلسله: أنا مش مصدق اللى بيحصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت الإعلامية لميس الحديدي، النجم أحمد رزق خلال لقاءه معها عبر فضائية ON، قائلة: بس إيه يارزق الاكشن ده؟، إنت هتنافس السقا وكرارة ؟ ليرد، قائلاً: "انا مش مصدق برضه.. بس حتى وأنا بعمل الاكشن لسه " كاركتر " زي ما أنا".

وحول خسارة وزنه في العمل، قال: بعد ماخلصت تصوير سبت نفسي في الأكل لأني كانت ماسك نفسي كتير بس هما 3 أو 4 كيلوا هجيبهم على طول.. حتى شعري اختلف بعد الصتوير لأني بحاول دائماً بعد الانتهاء من أي دور أو عمل أخرج منه بكل تفاصيله، وعندما يعرض أشاهده زي أي حد من الجمهور لدرجة أن فيه ريكشانات، وأنا بتفرج تشبه الي كانت بتعملها أمي الله يرحمها زي الجمهور بالضبط: "ياخرابي.. ياما"، بحاول أفصل بعد الانتهاء من التصوير وأسب نفسي للاكل أغير خاصة أن الدور كان متعب جداً".

ويعرض مسلسل "فى يوم وليلة" قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً، بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.