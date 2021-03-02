شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى: كنت مشتاقة للتعاون مع أحمد رزق علشان أحنا دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت داليا مصطفى، خلال لقاؤها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى، أن أهم ماجذبها في شخصية لبنى في العمل أنه يتقوم بدور ممثلة، قائلة: "بالنسبة لي أكتر شيء أثارني في الدور أني أقدم دور ممثلة في المسلسل، بالاضافة لاني كنت مشتاقة للعمل مع الفنان "أحمد رزق"، حيث كان زميلي في المعهد وبيننا قصص كثيرة وحكايات لاننا كنا دفعة واحدة وكنت عاوزة أعيش الذكريات بتاعت المعهد في العمل الدرامي، بالاضافة لزميلنا الثالث " جوجو: "محمد جمعة"، بالاضافة لضنال الشافعي فحسينا إننا عشرة".

ويعرض مسلسل "فى يوم وليلة" قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة ON، دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً، وهو بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.