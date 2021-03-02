شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد باكية على الهواء عن يوسف شعبان: ممثل محترم وعظيم يقدر زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن الفنان الراحل يوسف شعبان شارك في أغلبية الأفلام التي شهدت انطلاقتها، موضحةً: «كنت ببقى سعيدة لما يقولوا إن الدور ده ميعملهوش إلا يوسف شعبان، لأنه ممثل محترم وعظيم يقدر زملائه والعمل، وكان بيقف في البلاتوه زي التلميذ عشان ياخد التعليمات».

وأضافت «عبيد»، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «كان بيحط وجهه في الأرض حتى آخر لحظة، وكنت سعيدة بآخر عمل مع بعض وهو فيلم كشف المستور، وقبلها قضية سميحة بدران وحارة برجوان واغتيال مدرسة، كان أكتر ممثل كنت ببقى سعيدة لما يترشح معايا في فيلم».

وتابعت باكية: «في بدايتي، عملت معه بسوريا ولبنان وغيرهما، كان فنانا عظيم، كان صديق وأخ وسِر ليّ لو عاوزة أخد رأيه في حاجة، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا».

وعن آخر مرة كانا سيتحدثا فيها سويا، قالت: "كنت بصور المسلسل في لبنان، وكان هو وبنته في برنامج بالكويت، والبنت كلمتني عشان أدخل في مكالمة، لكني كنت في بلاتوه، ومحصلش نصيب".

وأردفت الفنانة نبيلة عبيد، أنها كانت تستشيره في كل أمور حياتها الشخصية وكان ينصحها بصدق: «كان حاجة عظيمة، ويديني رأيه المظبوط، ولو مش عاوز يعلق على حاجة كان بيحط عينه في الأرض، وكان يتكلم بصدق وحنان وأخ وزميل، وفي الشغل بيتعامل باحترام، وكان في كيميا بيننا، وعمره ما سمعته بيقول حاجة غلط».