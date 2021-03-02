شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق: دورى فى مسلسل "في يوم وليلة" حالة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد رزق، إن دوره في مسلسل "في يوم وليلة" يمثل حالة خاصة النسبة له مختلفة عن كافة الأدوار التي قدمها في مسيرته الفنية، حيث اعتاد الجمهور عليه فى الأدوار والأنماط "الكوميدية".

وأضاف رزق، خلال لقاء له ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، قائلاً: "الناس اتعودت عليّ في الأدوار الكوميدي لكن بقالي سنتين كده في مسلسل "في يوم وليلة"، بالإضافة إلى مسلسل "بخط الإيد"، وهما من إخراج شيرين عادل، يتم عرضهما خارج السباق الرمضاني ويحققان نجاحا كبيرا".

وتابع: "بحس أن الفرجة خارج السباق الرمضاني "رايقة" من غير زحمة وفي النهاية العمل الجيد بياخد حقه".

ويعرض مسلسل "فى يوم وليلة" قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً، وهو بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.