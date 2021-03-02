شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى ومنى زكى ومحمد ممدوح يهنئون السقا بعيد ميلاده.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكلمات رقيقة، حرص كل من النجم أشرف عبد الباقى والنجمة منى زكى والفنان محمد ممدوح على تهنئة الفنان أحمد السقا، حيث يوافق عيد ميلاده اليوم الاثنين 1 مارس، ونشر النجم أشرف عبد الباقى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة تجمعه مع السقا خلال لعبهم بلاى ستيشن، وعلق قائلاً: "بنلعب بقالنا كتير، هنشتغل امتي بقي؟ كل سنة وأنت طيب يا سقا".



أشرف عبد الباقى



منى زكى

كما هنأت النجمة منى زكى، عبر ستورى حسابها بموقع "إنستجرام"، بعيد ميلاده، قائلة: "كل عام وأنتم طيب يا أجدع صديق"، وكتب الفنان محمد ممدوح، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلاً: "كل سنة وأنت طيب وبخير أنت وأهل بيتك وكل اللي بتحبهم ويا رب السنين الجاية تحقق فيهم كل اللي تتمناه ويريح بالك".



الفنان محمد ممدوح

ويحتفى جمهور النجم الكبير أحمد السقا اليوم الإثنين 1 مارس بعيد ميلاده، وخلال مشواره الفنى مر "السقا" بمحطات مهمة، كانت سببًا في صنع نجوميته فى عالم الفن، وتربعه على القمة على مدار سنوات طويلة، وما زال محافظًا عليها.

وترك السقا العديد من البصمات الفنية والذى بدأ حياته الفنية بالمشاركة فى عدد من الأعمال بأدوار صغيرة وقف فيها بجوار النجوم الكبار ليتعلم منهم العديد من الصفات التى تجعل منه نجما مثل مسرحية "خدلك قالب"، حيث تواجد فيها بدور كومبارس، ليستمر فى تقديم الأدوار الصغيرة بالمسرح حتى تم اكتشافه على يد الكاتب أسامة أنور عكاشة، ليقدمه للمخرج محمد فاضل، وأشركه فى مسلسل "النوة" عندما شاهده فى مسرحية "خدلك قالب"، حيث أعجب به وسجل اسمه في نوتة جلدية وقدمه للمخرج محمد فاضل.

وقدم السقا أدوارا صغيرة في عدة أعمال تم تقديمها للسينما مثل دوره بفيلم "ليلة ساخنة" مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، وكذلك أدوار ثانوية لكنها كانت متميزة مثل مشاركاته فى مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" مع النجم أحمد عبد العزيز، والنجمة شيرين سيف النصر، وآخر في مسلسل "نصف ربيع الآخر" مع النجم يحيى الفخرانى.

ويشار إلى أن النجم أحمد السقا متزوج من الإعلامية مها الصغير التى كانت صديقة شقيقته، وقال عليها فى أحد لقاءاته إنها كانت من الأشخاص المؤثرة في مشواره الفنى بجانب والده عليه رحمه الله ووالدته، وأنجب "السقا" ولدين وبنت، ومن الألقاب التى حصل عليها خلال مشواره "فارس شباب السينما".