شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر من داخل العزل المنزلى: صحتى تحسنت وأجرى مسحة جديدة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نجلاء بدر، من داخل العزل المنزلى لـ"الخليج 365"، إنها تشعر بتحسن كبير فى حالتها الصحية، وأنها سوف تجرى مسحة طبية غدا الثلاثاء للاطمئنان على حالتها وإلى أين وصلت؟، ووجهت بدر الشكر لكل أصدقائها من الوسط الفنى وخارجه لدعمهم بالسؤال عنها.

كانت النجمة نجلاء بدر قد كتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منذ أيام : سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شيء شكرًا بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة.. ربنا يحفظنا جميع".

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر قد كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك"، وكتبت:"أنا كوفيد 19.. ربنا يستر"، وما أن كتبت ذلك حتى أنهالت عليها الدعوات من قبل متابعيها".

وكانت النجمة نجلاء بدر، قد قالت فى وقت سابق، إن شخصية "نهال" التى أدتها خلال أحداث مسلسل "لؤلؤ"، والذى أنتهى عرضه مؤخرا على قناة ON، كانت ضحية قصة حب مراهق طايش، وأنها أذنبت فى حق نفسها كما أذنب فى حقها حبيبها، مشيرة إلى أن "نهال" حالة ربما تكون موجودة فى مجتمعنا وإحنا مانعرفش عنها حاجة ولا نشعر بها".وكتبت نجلاء، عبر حسابها على "إنستجرام": "قد تكون نهال ضحية قصة حب مراهق طايش، لم تحسب للغدر حساب، لقد أذنبت فى حق نفسها كما أذنب فى حقها حبيبها، ولكن كان أمامها خياران.. أن تقتل الجنين وترتكب ذنب أكبر.. أو أن تحتفظ به على أمل ان يكتب للجنين حياة طبيعة مع تبدل الأحوال والظروف ومرور الوقت، هل نخاف الله أم نخاف البشر والفضيحة؟ هل نمحى ذنب بذنب آخر، ولكن أحيانا لا تأتى الرياح كما تشتهى السفن".