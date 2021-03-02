شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: الحالة الصحية لوالدى جيدة للغاية ويمارس الرياضة فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد إمام لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لوالده النجم الكبير عادل إمام جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن ما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقًا، مطالبًا بتحري الدقة فيما ينشر عن والدي تحديدًا خاصة أنه رمز من رموز الفن في مصر.

وتابع إمام: والدي متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة، ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميًا، وأن كل ما أشيع عارٍ تمامًا من الصحة.

وكانت هناك أخبار أفادت بتدهور الحالة الصحية للنجم الكبير عادل إمام، وأنه يعانى من تعب شديد في صدره، وهو ما نجله محمد إمام، مؤكداً أن تلك الشائعات سلبية فقط.



عادل امام ونجله محمد امام

يشار إلى أن الفنان الكبير عادل إمام عرض له مؤخراً مسرحية "بودى جارد" على إحدى المنصات الرقمية، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وانطلقت عروض المسرحية بمشاركة النجوم: "عزت أبو عوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة بين 1999 و2010.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.