شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تحتفل بزوجها محمد عبد المنصف بعد تألقه أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بتألق زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادى وادى دجلة بعد تألقه أمام نادى الزمالك اليوم، وتصديه لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة وحرمان فريقه القديم من الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاثة.

ونشرت الخميسي، صورة لزوجها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، واكتفت بوضع بعض الايموشن التي تدل على الدعم والتألق وبعض القلوب التي وجههتا له بعد تألقه الكبير في المباراة.



بوست لقاء الخميسي

وتعادل الزمالك سلبياً مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى فى اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان ودافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.

بهذه النتيجة واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيدا، بينما بقى دجلة متذيلا جدول الترتيب برصيد 8 نقاط جمعها من 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 لقاءات.