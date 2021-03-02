شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تحتفى بتصدر أغنيتها Future Nostalgia منصة Spotify بعد 14 شهرا من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت النجمة العالمية دوا ليبا، بتصدر أغنيتها Future Nostalgia، التى طرحتها فى ديسمبر 2019، منصة الاغانى الشهيرة Spotify، والتي احتلت فيها المركز الأول في التصنيف الدوري للمنصة، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر وصورة من الترتيب الذى تتصدره وتتفوق فيها على كل من أريانا جراندى وذا ويكنيد.

وظهرت النجمة العالمية دوا ليبا، منذ عدة ايام، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بصحبه صديقها أنور حديد، بعد آخر ظهور لهما في الاحتفال بعيد الحب الرومانسي الذى قضياه برفقه أصدقائهم في أحد المطاعم.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ 25 عاما، وهى ترتدي سترتها القصيرة فوق قميص باللون الأسود والأزرق، وبنطلون جينز، وحملت في يديها حقيبة منسوجة من الجلد الأخضر، وسط التزامها بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا وارتدائها للقناع الطبي الواقي.

وكانت قد التقطت عدسات المصورين، النجمة العالمية دوا ليبا، مع صديقها أنور حديد، داخل أحد المطاعم لتناول العشاء مع عدد من أصدقائهما في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، للاحتفال بعيد الحب على طريقتهما الخاصة، حيث ظهر الثنائي في الصور وهما محبوبان للغاية وسط أصدقائهما. وظهرت ليبا صاحبة الـ 25 عامًا، في الصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، وهي ترتدي سترة سوداء بالجلد الصناعي مع بنطلون متطابق بنفس اللون، مع الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا حيث ارتدت قناع للوجه باللون الأحمر.