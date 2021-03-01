أشرف عبد الباقي يهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده بطريقة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص الفنان أشرف عبد الباقي، على تهنئة النجم أحمد السقا بعيد ميلاده الـ48، إذ أنه من مواليد 1 مارس 1973.

ونشر عبد الباقي، صورة تجمعه بـ السقا عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "بنلعب بقالنا كتير، هنشتغل امتى بقى؟ كل سنة وأنت طيب يا سقا".

أحمد السقا نشأ في أسرة فنية، إذ أن والده المخرج صلاح السقا مؤسس مسرح العرائس، وجده المطرب الراحل عبده السروجي، تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1993، انطلق فنيا في الدراما التلفزيونية بترشيح من أسامة أنور عكاشة للقيام بدور رئيسي في مسلسل "النوة" للمخرج محمد فاضل عام 1991.

وفي عام 1995 بدأ مشواره السينمائي بأدوار صغيرة في عدة أفلام، قبل أن يتألق في فيلمي "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام"، لينال أول بطولاته السينمائية "شورت وفانلة وكاب" عام 2000، ليبدأ مشوارا طويلا قام فيه ببطولة عدد كبير من الأفلام المهمة بينها: "أفريكانو، مافيا، إبراهيم الأبيض" وغيرها.