"في ناس بتحب الشوشرة على نجاح الآخرين".. رغدة ترد على منتقدي "بودي جارد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ردت الفنانة رغدة، عن الانتقادات التي وجهت لمسرحية "بودي جارد" والتي وقفت فيها بطلة أمام الزعيم عادل إمام، ويتم عرضها للمرة الأولى عبر منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC، وذلك بعد 21 عاما من بدء تقديمها على خشبة المسرح بين عامي 1999-2010.

وقالت رغدة، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إنها لا تعتد بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن "السوشيال ميديا عالم افتراضي، ليس بالضرورة له علاقة بالعالم الواقعي، كل شخص حر فيما يكتب، إرضاء جميع الناس غاية لا تُدرك".

وردا على منتقدي "إفيهات" عادل إمام في المسرحية؛ شددت رغدة على أن "الزعيم هو أهم فناني الوطن العربي، ولا يوجد له مثيل"، مشيرة إلى أنه "من الطبيعي أن يختلف الناس.. لكن بالنسبة لي، فإن الزعيم عادل إمام إذا نظر لي أضحك، فهو قادر على إضحاكك بدون أن يبذل مجهودا، أعتقد بأن كثيرا ممن انتقدوا المسرحية لم يشاهدوها فعلا، هناك أناس يحبون الشوشرة على نجاح الآخرين".

وبدأت منصة "شاهد"، يوم الجمعة الموافق 26 فبراير الماضي، في عرض آخر مسرحية قدمها "الزعيم" عادل إمام "بودي جارد"، وذلك بعد حصولها على حقوق العرض برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc.

"بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بمشاركة النجوم: عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، شيرين سيف النصر، ورغدة.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسا شخصيا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.