هكذا هنأ أمير كرارة أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة النجم أحمد السقا بعيد ميلاده الـ48، إذ أنه من مواليد 1 مارس 1973.

ونشر كرارة، صورة تجمعه بالسقا عبر "ستوري" حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنت طيب يا واد عمي".

ويشارك أمير كرارة وأحمد السقا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، مع النجوم: مي عمر، دياب، أحمد مالك، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي، من إنتاج شركة "سينرجي".

أحمد السقا نشأ في أسرة فنية، إذ أن والده المخرج صلاح السقا مؤسس مسرح العرائس، وجده المطرب الراحل عبده السروجي، تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1993، انطلق فنيا في الدراما التلفزيونية بترشيح من أسامة أنور عكاشة للقيام بدور رئيسي في مسلسل "النوة" للمخرج محمد فاضل عام 1991.

وفي عام 1995 بدأ مشواره السينمائي بأدوار صغيرة في عدة أفلام، قبل أن يتألق في فيلمي "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام"، لينال أول بطولاته السينمائية "شورت وفانلة وكاب" عام 2000، ليبدأ مشوارا طويلا قام فيه ببطولة عدد كبير من الأفلام المهمة بينها: "أفريكانو، مافيا، إبراهيم الأبيض" وغيرها.