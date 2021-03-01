يوسف عثمان يروج لمسلسل "ورا كل باب" بصورة مع أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان الشاب يوسف عثمان، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع الفنان القدير أحمد خليل، من كواليس تصوير حكاية "يوم من الأيام" ضمن مسلسل "ورا كل باب".

وظهر عثمان في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مع "خليل" وهما يرتديان "الجلابية"، وعلّق: "استنوا في شهر مارس حدوتة (يوم من الأيام) من مسلسل (ورا كل باب)، تأليف يسري الفخراني، قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين".

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، وتتكون كل حكاية من 5 حلقات، بمؤلف ومخرج مختلف.

المسلسل يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم صابرين، أحمد خليل، جمال عبدالناصر، محمد نجاتي، يوسف عثمان وغيرهم.