تامر عاشور مع أحمد سعد وخطيبته في أحدث ظهور لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك المطرب تامر عاشور، جمهوره ومتابعيه، صورا له مع الفنان أحمد سعد وخطيبته مصممة الأزياء علياء بسيوني ومحمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وعلّق على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مساء الورد على الناس الورد".

وكان المطرب تامر عاشور، طرح برومو أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم "بقول عادي".

وتقول كلمات الأغنية: "بقول عادي.. أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع.. أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع".

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور كانت من خلال أول تعاون له مع الهضبة عمرو دياب، إذ لحن له أغنية "من العشم" في ألبوم الهضبة الأخير "يا أنا يا لأ" من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وإنتاج شركة "ناي".

