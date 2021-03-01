في فترة الإغلاق: جورج كلوني تحوّل إلى مصفف شعر ويغسل الثياب والصحون 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:48 مساءً - في الفترة الأخيرة فتح النجم جورج كلوني قلبه للإعلام وتحدث عن حياته في فترة الإغلاق وكيف عاش في البيت مع زوجته وتوأمه البالغ من العمر أربعة أعوام وفي حواره مع صحيفة The Los Angeles Times (لوس انجلوس تايمز) التي تصدر في كاليفورنيا ، تحدث نجم هوليوود عن الشهور الصعبة التي قضاها في البيت وكيف أنه كان مشغولاً في تغيير الحفاظات لتوأمه ايلا وألكسندر وفي غسل الأطباق. وأشار النجم إلى أنه يمتلك منازل في إنجلترا وإيطاليا ولوس انجلوس وأنه رجل محظوظ بما يكفي لأنه يعيش في بيت كبير في لندن مما يمنحه فسحة من حرية التجول داخله في حين ان كثيرين من الناس حول العالم يعيشون في بيوت صغيرة في فترة الإغلاق ولا يملكون فيها فسحة من الحركة.

اختار اسمين عاديين وسهلين في النطق

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

وفي حديثه لبرنامج The Late Show الأمريكي أشار كلوني إلى توأمه وكيف أنهما يتكلمان بلكنة إنكليزية يلتقطانهما من أمهما المحامية اللبنانية امل علم الدين ويستخدمان مفردات مختلفة عن تلك الموجودة في اللهجة الأمريكية وأنه يبذل قصارى جهده لتغيير نسختهما الإنكليزية ولكن دون جدوى. كما تحدث النجم البالغ من العمر تسعة وخمسين عاماً عن أسباب رفضه هو وزوجته إطلاق الأسماء الغريبة على توأمه كما يفعل بعض المشاهير والنجوم وكيف أنه اختار اسمين عاديين وسهلين في النطق لأنه يرى بأنهما سوف يواجهان مشاكل متعددة بسبب نجومية والدهما وصعوبة أن يكونا ابنين لشخص ناجح ومشهور وأنه لم يكن يريد ان يزيد عليهما العبء بإطلاق أسماء غريبة وصعبة النطق.

كما أشار كلوني في لقاء معه في العدد الأخير من مجلة W Magazine إلى أنه يغسل الملابس يومياً وينظف الأطباق على مدار اليوم وأن الإغلاق قد جعله ينزع قبعة نجم السينما ويلبس قبعة الأب بدوام كامل ويتحول أيضاً إلى مصفف شعر وأنه قد قص شعره بنفسه وكذلك شعر ابنه ولكنه لا يقترب من شعر ابنته ايلا الطويل جداً وقال مازحاً بأن زوجته ستقتله إذا لمس شعر ابنته.



