شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عقل لـ تليفزيون الخليج 365: ملامح سقراط العفاريت تغيرت لتناسب ملامحي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد عقل، أحد أشهر أطفال الفن، والذى قام بدور الطفل سقراط فى فيلم العفاريت كواليس أهم أعماله وذكرياته مع عمالقة الفن بعد أكثر من 30 عامًا من إنتاج فيلم العفاريت، فى حوار مع تليفزيون الخليج 365.

وتحدث سقراط عن فيلم العفاريت خلال حواره لتلفزيون "الخليج 365"عن تفاصيل بدايته وعمله بالفن وهو فى سن 5 سنوات، كيف كان ذلك بمحض الصدفة وبسبب خناقة، حيث لم يكن من الأطفال الذين يهوون الفن أو يقومون بالتمثيل أمام المرآة.

وكشف الفنان أحمد عقل الذى ابتعد عن التمثيل منذ 24 عامًا وكان آخر أعماله مسرحية وداعًا يابكوات ومسلسل حرس سلاح وهو فى سن 17 عاما كواليس أهم أعماله ومنها فيلم أفلام جحيم تحت الماء، والتحدى والعفاريت والعديد من المسلسلات الدينية التى كان يشارك فيها على مدار أكثر من 16 عاما بسبب إتقانه للغة العربية منذ صغره.

وتحدث أحمد عقل عن كواليس أشهر أدواره وهو شخصية سقراط بفيلم العفاريت، مؤكدًا أن المخرج حسام الدين مصطفى أصر على مشاركته فى الفيلم، ولذلك تم شكل شخصية سقراط لتتناسب مع ملامحه وشخصيته.

وقال عقل: "غيروا ملامح الشخصية ليبدو سقراط مثقفًا يرتدى نظارة ويعرف القراءة والكتابة ما يدل على أنه تم اختطافه وهو فى سن كبير وحتى يتناسب وجود طفل بهذه الملامح والشخصية فى مجتمع أطفال الشوارع"

وتابع:"معظم مشاهدى فى الفيلم كانت فى وسط الأطفال داخل مكان العصابة وكنا مورستان فى الوكيشن لكثرة عددنا"

وأضاف سقراط فيلم العفاريت متحدثًا عن ذكرياته مع الفنانة نعيمة الصغير التى قامت بدور الكاتعة رئيسة العصابة:" الفنانة نعيمة الصغير كانت من أطيب الشخصيات، ومعظم مشاهدى كانت معاها".

وأوضح:" كانت قبل التصوير تيجى تمسك الشيشة وتكشر وتشخط فينا علشان يبان علينا الرعب والخوف منها اثناء تصوير المشاهد، وفى نهاية اليوم لابد وأن تصالحنا وتعطينا الحلوى والشيكولاتة"