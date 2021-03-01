شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تترأس لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائى فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائى اختيار النجمة ليلى علوى لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، وذلك لتمتعها بخبرات واسعة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الفنان السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

وتُقام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي تحت شعار "سينما لأجلك"، بتنظيم من نادي البحرين للسينما في الفترة من 1 إلى 5 أبريل 2021. وذلك برعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

ويسعى المهرجان إلى الاحتفاء بالمواهب السينمائية الشابة البحرينية والعربية، والمساهمة في توفير بيئة ملائمة لإطلاق المواهب السينمائية الجديدة وإبراز إبداعاتها والارتقاء بها.

ويأتي تنظيم المهرجان امتدادًا لـ"مسابقة نادي البحرين للسينما"، التي أقيمت منها دورتان، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها 15 فيلمًا بحرينيًّا قصيرًا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها 25 فيلماً بحرينيّاً قصيرًا.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية سيرأسها مخرجة الأفلام الوثائقية الإماراتية نجوم الغانم، وتضم في عضويتها الناقد السينمائي البحريني حسن حداد والأستاذ في جامعة البحرين محمد السيد.

أما بالنسبة للجنة أفلام التحريك فسيرأسها المصمم البحريني خالد المحرقي وتضم في عضويتها الأستاذة في جامعة البحرين الدكتورة سما الهاشمي ومصمم الجرافيك البحريني محمد الصقر.وسيرأس لجنة تحكيم مسابقة الطلبة المخرج البحريني صالح ناس وعضوية كل من الفنانة البحرينية شذى سبت والفنانة السعودية إلهام علي، على أن يرأس لجنة تحكيم أفلام مسابقة مركز تفوق الفنان والمخرج البحريني جمعان الرويعي وتضم في عضويتها عضو مركز تفوق فاطمة ربيعة والناقدة اللبنانية هدى إبراهيم. كما أعلنت أكدت المهرجان بأن المشاركة في مسابقات المهرجان ستظل مفتوحة حتى تاريخ 15 مارس المقبل الموعد النهائي قبل إغلاق باب المشاركة.